Судан: экстренная эвакуация

На фоне продолжающейся спасательной операции европейцы, возвратившиеся домой из Судана, рассказывают об облегчении, которое они испытали, покинув охваченную войной страну.

Последний из серии экстренных рейсов самолет с 250 пассажирами приземлился в Париже в среду утром. Прибывшие рассказали о сложных испытаниях, которые им пришлось пройти, чтобы вырваться из зоны боевых действий:

—Мы пережили неделю хаоса и можем рады возвратиться домой. Вероятность того, что не будет погибших, была невелика. Есть несколько раненых, с которыми все будет хорошо. Мы очень рады, что все закончилось именно так.

— Ощущение, которое я испытывала с первого дня противостояния - это было чувство парализованности. Я не знала, что делать. Я не знала, как выбраться. Аэропорт был закрыт. Мы не могли уехать.

В условиях непродолжительного перемирия представители иностранных государств вывозят своих граждан из страны на автобусах, самолетах и судах

Опасения по поводу безопасности усугубились после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила во вторник об "огромном биологическом риске" после захвата боевиками лаборатории в Хартуме, где хранятся образцы возбудителей холеры, кори, полиомиелита и других инфекционных заболеваний.

В результате боевых действий погибли сотни людей. Некоторые районы Большого Хартума лежат в руинах. Это вынудило тысячи иностранцев и суданцев бежать

С начала военных действий в Саудовскую Аравию прибыло по Красному морю около 2000 граждан из более чем 50 стран.

Британское правительство так же эвакуировало своих граждан на военно-транспортном самолете на Кипр.

Сотрудники ООН по делам беженцев заявили, что готовятся к тому, что в соседние страны могут устремиться десятки тысяч людей.