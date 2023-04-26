Судан: экстренная эвакуация

На фоне продолжающейся спасательной операции европейцы, возвратившиеся домой из Судана, рассказывают об облегчении, которое они испытали, покинув охваченную войной страну.
Последний из серии экстренных рейсов самолет с 250 пассажирами приземлился в Париже в среду утром. Прибывшие рассказали о сложных испытаниях, которые им пришлось пройти, чтобы вырваться из зоны боевых действий:
—Мы пережили неделю хаоса и можем рады возвратиться домой. Вероятность того, что не будет погибших, была невелика. Есть несколько раненых, с которыми все будет хорошо. Мы очень рады, что все закончилось именно так.
— Ощущение, которое я испытывала с первого дня противостояния - это было чувство парализованности. Я не знала, что делать. Я не знала, как выбраться. Аэропорт был закрыт. Мы не могли уехать.
Опасения по поводу безопасности усугубились после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила во вторник об "огромном биологическом риске" после захвата боевиками лаборатории в Хартуме, где хранятся образцы возбудителей холеры, кори, полиомиелита и других инфекционных заболеваний.
С начала военных действий в Саудовскую Аравию прибыло по Красному морю около 2000 граждан из более чем 50 стран.
Британское правительство так же эвакуировало своих граждан на военно-транспортном самолете на Кипр.
Сотрудники ООН по делам беженцев заявили, что готовятся к тому, что в соседние страны могут устремиться десятки тысяч людей.