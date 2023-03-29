Израиль: переговоры властей и оппозиции по судебной реформе

Крайне правое правительство Израиля и оппозиционные партии начали переговоры о спорной судебной реформе, которая разделила страну, вызвав самый серьезный внутренний кризис в еврейском государстве за последние годы. Президент Исаак Герцог предложил выступить посредником в этом диалоге, чтобы найти выход из создавшейся ситуации.

Во вторник демонстранты собрались перед президентской резиденцией в Иерусалиме, протестуя против переговоров. Они начались после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху приостановить законодательный процесс. Это драматический разворот для премьера, который всего днём ранее объявил, что увольняет своего министра обороны, призывавшего к тому же шагу.

Аналитики считают, что это отнюдь не мирное соглашение.

"Скорее, это прекращение огня, возможно, для перегруппировки, реорганизации, переориентации и последующего наступления, потенциально — для продвижения вперед", — сказал журналистам президент аналитического центра Израильского института демократии Йоханан Плеснер.

Активисты пообещали продолжить свои митинги, которые регулярно проводятся в течение уже нескольких недель, иногда собирая десятки тысяч протестующих. Они хотят окончательной отмены реформ, которые, по их мнению, угрожают израильской демократии.

Эяль Шер, протестующий:

"Я не верю нашему премьер-министру и не верю, что эти переговоры ведутся по самым базовым ценностям демократии".

Судебная реформа, инициированная Нетаньяху, подразумевает сокращение полномочий Верховного суда, предоставляя властям больше полномочий по отбору судей. Она пользуется сильной поддержкой среди крайне правых избирателей и религиозных израильтян, которые не считают её "угрозой демократии" и организуют параллельные акции протеста.

Шмуэль Венди, сторонник Нетаньяху:

"Мы пришли сюда протестовать и сказать, что это наша страна, мы проголосовали и избрали правое правительство, правительство, которое изменит всю судебную систему, проведётправедную реформу. За неё проголосовал народ, дав этому правительству 64 мандата".

Менахем Ифра, сторонник Нетаньяху:

"Судебная реформа важна для меня, потому что я хочу, чтобы люди, которые принимают за меня решения, были теми, кого я избрал, а не людьми, далёкими от желаний народа".

Партия Нетаньяху "Ликуд" со своими крайне правыми и ультраортодоксальными союзниками утверждает, что изменения необходимы для перераспределения полномочий между законодателями и судебной системой. Нетаньяху говорит, что намерен эти изменения провести.