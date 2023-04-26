В продажу поступила кукла Барби "с синдромом Дауна"

Euronews

У миллионов детей во всем мире, страдающих синдромом Дауна, теперь появилась кукла Барби, с которой они могут себя идентифицировать.

Эта версия Барби, представленная американской компанией Mattel, стала дополнением к линейке Fashionistas, предназначенной для ознакомления детей со множеством человеческих особенностей.

"Мы с гордостью представляем куклу Барби с синдромом Дауна, которая позволит лучше передать разнообразность мира вокруг нас", - сказала, в частности, заместитель президента компании Лиза Макнайт.

Барби разработана совместно с медицинскими работниками. Лицо куклы приобрело округлую форму и слегка раскосые глаза миндалевидной формы.

Ранее в линии Barbie Fashionistas были представлены кукла с протезом ноги, девушка со слуховым аппаратом, Барби с инвалидной коляской и кожным заболеванием витилиго, из-за которого некоторые участки кожи лишены пигмента.