Армения–Азербайджан: Франция пытается снизить напряжённость

Министр иностранных дел Пятой республики провела переговоры в Баку и Ереване и призвала обе стороны карабахского конфликта покончить с враждой.

Мир в Карабахе "возможен", для этого нужны "дальновидность, решимость и мужество" – глава французской дипломатии призвала Азербайджан и Армению "создать условия для переговоров на основе доверия".

Первым этапом закавказского турне Катрин Колонны стал Баку, где она встретилась со своим азербайджанским коллегой и президентом страны Ильхамом Алиевом.

Чтобы двигаться вперёд к миру, нужно отказаться не только от применения силы, но и от угрозы применения силы. Это послание относится к обеим сторонам. Это же касается и риторики, которая подпитывает недоверие вместо того, чтобы стремиться к взаимопониманию. Катрин Колонна министр иностранных дел Франции

При этом министр выразила сожаление о том, что "Азербайджан в одностороннем порядке установил КПП на въезде в Лачинский коридор", связывающий Нагорный Карабах и Армению. С этим эпизодом связан новый виток напряжённости в отношениях двух стран.

Власти в Баку в свою очередь заявили, что дорога "остаётся открытой", добавив, что коридор использовался "не для гуманитарных целей, а для транспортировки военной техники".

Армянские власти ранее отвергали эти обвинения.

"Я счастлива, что приехала в Армению – дружественную страну, с которой Францию многое связывает на протяжении веков, и чьё стремление жить в мире мы поддерживаем". Азербайджанские власти неоднократно обвиняли Париж в "односторонней поддержке" Еревана по карабахскому вопросу.

Позже Катрин Колонна прилетела в Ереван, где её принимал премьер Никол Пашинян. Дипломат посетила штаб Миссии наблюдателей ЕС в Джермуке, а также почтила память армян, погибших в Османской империи. Париж называет события 1915-1923 годов "геноцидом", учинённым режимом младотурок.

В пятницу французского министра ожидают в Тбилиси.