Армения–Азербайджан: Франция пытается снизить напряжённость

Министр иностранных дел Пятой республики провела переговоры в Баку и Ереване и призвала обе стороны карабахского конфликта покончить с враждой.
Мир в Карабахе "возможен", для этого нужны "дальновидность, решимость и мужество" – глава французской дипломатии призвала Азербайджан и Армению "создать условия для переговоров на основе доверия".
Первым этапом закавказского турне Катрин Колонны стал Баку, где она встретилась со своим азербайджанским коллегой и президентом страны Ильхамом Алиевом.
При этом министр выразила сожаление о том, что "Азербайджан в одностороннем порядке установил КПП на въезде в Лачинский коридор", связывающий Нагорный Карабах и Армению. С этим эпизодом связан новый виток напряжённости в отношениях двух стран.
Власти в Баку в свою очередь заявили, что дорога "остаётся открытой", добавив, что коридор использовался "не для гуманитарных целей, а для транспортировки военной техники".
Армянские власти ранее отвергали эти обвинения.
Позже Катрин Колонна прилетела в Ереван, где её принимал премьер Никол Пашинян. Дипломат посетила штаб Миссии наблюдателей ЕС в Джермуке, а также почтила память армян, погибших в Османской империи. Париж называет события 1915-1923 годов "геноцидом", учинённым режимом младотурок.
В пятницу французского министра ожидают в Тбилиси.