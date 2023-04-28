EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Армения

Армения–Азербайджан: Франция пытается снизить напряжённость

Access to the comments Комментарии
Министр иностранных дел Катрин Колонна посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, Ереван, 27 апреля 2023 года.
Министр иностранных дел Катрин Колонна посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, Ереван, 27 апреля 2023 года.   -  Авторское право  KAREN MINASYAN/AFP or licensors
 Alexander Kazakevich

Министр иностранных дел Пятой республики провела переговоры в Баку и Ереване и призвала обе стороны карабахского конфликта покончить с враждой.

Мир в Карабахе "возможен", для этого нужны "дальновидность, решимость и мужество" – глава французской дипломатии призвала Азербайджан и Армению "создать условия для переговоров на основе доверия".

Первым этапом закавказского турне Катрин Колонны стал Баку, где она встретилась со своим азербайджанским коллегой и президентом страны Ильхамом Алиевом. 

Чтобы двигаться вперёд к миру, нужно отказаться не только от применения силы, но и от угрозы применения силы. Это послание относится к обеим сторонам. Это же касается и риторики, которая подпитывает недоверие вместо того, чтобы стремиться к взаимопониманию.
Катрин Колонна
министр иностранных дел Франции

При этом министр выразила сожаление о том, что "Азербайджан в одностороннем порядке установил КПП на въезде в Лачинский коридор", связывающий Нагорный Карабах и Армению. С этим эпизодом связан новый виток напряжённости в отношениях двух стран. 

Власти в Баку в свою очередь заявили, что дорога "остаётся открытой", добавив, что коридор использовался "не для гуманитарных целей, а для транспортировки военной техники". 

Армянские власти ранее отвергали эти обвинения.

"Я счастлива, что приехала в Армению – дружественную страну, с которой Францию многое связывает на протяжении веков, и чьё стремление жить в мире мы поддерживаем". Азербайджанские власти неоднократно обвиняли Париж в "односторонней поддержке" Еревана по карабахскому вопросу.

Позже Катрин Колонна прилетела в Ереван, где её принимал премьер Никол Пашинян. Дипломат посетила штаб Миссии наблюдателей ЕС в Джермуке, а также почтила память армян, погибших в Османской империи. Париж называет события 1915-1923 годов "геноцидом", учинённым режимом младотурок.

В пятницу французского министра ожидают в Тбилиси.

Также по теме

Европа стала покупать больше газа у Азербайджана

Армения не примет у себя учения ОДКБ

Французский Сенат принял резолюцию, осуждающую Азербайджан в конфликте с Арменией