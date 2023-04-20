Обсуждение военной помощи Украине на базе "Рамштайн"

Киев делает ставку на очередную встречу представителей стран-НАТО и других партнеров на немецкой базе "Рамштайн", где надеется получить дополнительную военную помощь в период подготовки к контрнаступлению против российских сил.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине нужны истребители "натовского типа", — заявил глава ведомства.

Заседание Контактной группы по обороне Украины станет уже 11 по счету.

"Каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия затягиваются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины (…), все больше украинских солдат отдают свои жизни", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.