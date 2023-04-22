Сотни украинских военных набираются опыта в Западной Европе

Euronews

Украинские военные проходят подготовку по использованию оружия, предоставленного западными партнерами. На этой военной базе в Чехии обучается вот уже третья группа солдат. Они получают опыт стрельбы из пулеметов и автоматов.

В программе обучения также занятия по мелкому ремонту боевых машин пехоты и оказанию помощи раненым. Глава минобороны Украины поблагодарил за помощь союзников.

Алексей Резников, министр обороны Украины:"К счастью, у Украины за спиной есть ресурсы партнеров, и поэтому, если посмотреть на количество флагов, которые представлены клубом Рамштайн, а это более 54 стран, это намного больше флагов поддержки, чем у России. И, конечно, когда у тебя война, тебе никогда не будет хватать всего. Всегда чего-то будет не хватать".

Самой горячей точкой на фронте остается Бахмут.

Министерство обороны России утверждает, что его силы достигли западной части города, последнего района, удерживаемого украинцами. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сказал, что об образовании котла для ВСУ говорить рано.