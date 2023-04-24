Автомобиль въехал в толпу в Иерусалиме. Пять человек пострадали

Euronews

В центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу: по меньшей мере пять человек пострадали, один из них, 70-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.

Водитель был застрелен на месте. По данным местных СМИ, им мог быть палестинец из Восточного Иерусалима.

"Я остановился на красном светофоре и увидел, как автомобиль за мной на полной скорости врезался в людей, которые стояли на перекрестке. На полной скорости и раня людей!" — рассказал очевидец Давид Балити.

Трагедия произошла в День памяти — государственный день траура в Израиле.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию уже через несколько минут. "Эти террористические атаки осуществляются с расчетом на то, что они выгонят нас отсюда. Если бы они могли, они бы убили нас всех", — заявил он.