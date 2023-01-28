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Израиль

Нетаньяху: "Мы должны действовать решительно"

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 Кнарик Хачатрян
Реакция падестинцев в городе Газа на стрельбу возле синагоги в Иерусалиме / 27 января 2023 года.
Реакция падестинцев в городе Газа на стрельбу возле синагоги в Иерусалиме / 27 января 2023 года.   -   Авторское право  Fatima Shbair/Copyright 2022, The AP. All rights reserved

Экстренные службы работают на месте стрельбы, в результате которой погибли 7 человек в синагоге Иерусалима. Министерство обороны Израиля заявило, что силы безопасности в Иерусалиме и на Западном берегу усилены, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал сограждан к спокойствию:

"Мы должны действовать решительно и хладнокровно, — сказал Нетаньяху. - Я призываю не пытаться брать закон в свои руки. Для этого у нас есть и армия, и полиция, и силы безопасности, они действуют и будут действовать по указанию правительства".

Между тем ультраправый министр полиции в кабинете Нетаньяху Итамар Бен-Гвир, призвал израильтян "лучше вооружаться, чтобы избежать подобных атак".

Расследование обстоятельств нападения продолжается. Известно, что его совершил 21-летний палестинец из Восточного Иерусалима, не имевший отношения к экстремистским группировкам.

На палестинских территориях теракт назвали "возмездием" за 10 убитых и 20 раненых в результате рейда израильской армии в Дженинt на Западном берегу Иордана.

По данным  The Jerusalem Post, в субботу 28 января в Восточном Иерусалиме снова произошла стрельба на месте археологических раскопок в Городе Давида. Стрелок был  нейтрализован полицией. Ранение получили два человека. Они госпитализированы в тяжёлом, но стабильном состоянии.