Немецкая полиция час отлепляла климатического активиста от асфальта

Euronews

Полиции пришлось использовать дрель и лом, чтобы освободить климатического активиста, приклеившего себя к середине проезжей части одной из дорог в Берлине. Мужчину удалось перенести на тротуар только через час — вместе с приклеенным к его руке суперклеем куском дорожного покрытия.

В понедельник акции протеста группы Last Generation прошли по всей Германии: манифестанты вновь требовали от правительства ФРГ прикладывать больше усилий в борьбе с изменением климата.

В частности, активисты требуют отказаться от использования ископаемого топлива к 2030-му году и снизить максимально разрешенную скорость на автотрассах до 100 км/ч.