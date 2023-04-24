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мир

Немецкая полиция час отлепляла климатического активиста от асфальта

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Полицейские пытаются отлепить активиста от асфальта. Берлин, Германия? 24 апреля 2023.
Полицейские пытаются отлепить активиста от асфальта. Берлин, Германия? 24 апреля 2023.   -  Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Полиции пришлось использовать дрель и лом, чтобы освободить климатического активиста, приклеившего себя к середине проезжей части одной из дорог в Берлине. Мужчину удалось перенести на тротуар только через час — вместе с приклеенным к его руке суперклеем куском дорожного покрытия.

В понедельник акции протеста группы Last Generation прошли по всей Германии: манифестанты вновь требовали от правительства ФРГ прикладывать больше усилий в борьбе с изменением климата.

В частности, активисты требуют отказаться от использования ископаемого топлива к 2030-му году и снизить максимально разрешенную скорость на автотрассах до 100 км/ч.

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