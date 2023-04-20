Украинские военные рассказали о битве за "Азовсталь"

Год назад войны России против Украины вступила в новую фазу.

“Мы должны были быть подкреплением для "азовцев", — говорит старший матрос 36-ой бригады морской пехоты Рустам Бабаев.

При осаде металлургического завода "Азовсталь", несмотря на превосходство противника по численности и вооружению, украинские войска выстояли и поразили мир.

"Обстрелы практически не заканчивались. То миномет, то артиллерия, то "грады", то корабли начинают стрелять. И авиация", — рассказывает старший сержант 36-ой бригады морской пехоты Олег Карамов.

“Мы думали, что погибнем. Мы отстреливались из автоматов. Мы выжили, потому что они тоже боялись. У нас не было боеприпасов. Нас взяли в кольцо и потом еще в одно. Мы там боролись до последнего", —говорит старший матрос 36-ой бригады морской пехоты Рустам Бабаев.

Телеканал Euronews получил возможность узнать, что они пережили во время и после осады, в тюрьмах РФ.

Мне сразу сломали нос, два ребра и палец. Я упал на землю, сломал палец спиной. Помню, что меня волокли по коридору hen they dragged, я был весь в крови и не мог дышать, все болело", — говорит старший сержант 36-ой бригады морской пехоты Олег Карамов.

А что же дальше?

“В настоящее время я нахожусь в небольшом отпуске после психологической реабилитации. Государство выделило мне 10 дней отпуска. Я буду восстанавливать свое здоровье. Мое место здесь, пока не закончится война. Кто защитит мою семью и детей, если не я?", — говорит младший сержант 36-ой бригады морской пехоты Антон Ивлев.

Смотрите выпуск "Азовсталь: решающая битва" в программе "Очевидец".