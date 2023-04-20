Снимок из Мариуполя стал фотографией года по версии World Press Photo

Euronews

Фотографией года по версии World Press Photo стал снимок из Мариуполя фотографа информагентства Associaterd Press Евгения Малолетки. Это снимок из спасателей и беременной женщины на территории разрушенного в результате российского авиаудара родильного дома. 32-летняя Ирина Калина погибла через полчаса после родов из-за полученных ранений, ее сын Мирон появился на свет мертворожденным.

"Женщину на носилках выносят из родильного дома, ставшего целью нападения, и просто мысль о ней и ее нерожденном ребенке и мужчинах, пытающихся вытащить ее — этот образ вызывает эмоциональное притяжение, которое заставляет вас понять, заставляет вас увидеть, через что проходит кто-то другой", — говорит председатель жюри Брент Льюис.

Мадс Ниссен из Дании стал победителем в номинации "Фоторепортаж года" за свою серию "Цена мира в Афганистане"

Ануш Бабаджанян из Армении получила награду за долгосрочный проект "Battered waters".