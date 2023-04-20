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мир

Снимок из Мариуполя стал фотографией года по версии World Press Photo

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Снимок Евгения Малолетки из Мариуполя
Снимок Евгения Малолетки из Мариуполя   -  Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Фотографией года по версии World Press Photo стал снимок из Мариуполя фотографа информагентства Associaterd Press Евгения Малолетки. Это снимок из спасателей и беременной женщины на территории разрушенного в результате российского авиаудара родильного дома. 32-летняя Ирина Калина погибла через полчаса после родов из-за полученных ранений, ее сын Мирон появился на свет мертворожденным. 

"Женщину на носилках выносят из родильного дома, ставшего целью нападения, и просто мысль о ней и ее нерожденном ребенке и мужчинах, пытающихся вытащить ее — этот образ вызывает эмоциональное притяжение, которое заставляет вас понять, заставляет вас увидеть, через что проходит кто-то другой", — говорит председатель жюри Брент Льюис. 

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