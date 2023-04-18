Режим прекращения огня в Судане: система здравоохранения на грани коллапса

Армия Судана и силы быстрого реагирования договорись об установлении режим прекращения огня на ближайшие сутки. Предложение об этом поступило от трехсторонней комиссии, в которую входят представители миссии ООН, Африканского союза и Межправительственной организации по развитию (ИГАД).

ВОЗ призвала стороны конфликта в Судане соблюдать международное право. Гуманитарные организации заявляют, что помощь в Хартум доставить практически невозможно.

В суданском отделении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца говорят, что система здравоохранения находится на грани коллапса.

"У нас есть тысячи добровольцев, которые готовы, способны и обучены оказывать гуманитарные услуги. К сожалению, из-за сложившейся ситуации они не могут передвигаться. У нас есть машины скорой помощи. У нас есть люди, способные оказать первую помощь, психосоциальную поддержку, но это станет возможным только после того, как все стороны обеспечат гуманитарные коридоры", — сказал глава отделения Фарид Айивар.

Во вторник обстрелу подвергся комплекс зданий, принадлежащий больнице Хартума. Всего ВОЗ зафиксировала три нападения на медучреждения.

По данным ООН, с начала противостоянии силовиков в республике погибли более 180 человек, свыше 1800 получили ранения.

Борьба за власть в Судане развернулась между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), они оба возглавляют Суверенный совет.