Скандинавы подозревают Россию в шпионаже

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Правительства Швеции и Норвегии бьют тревогу в связи с возможными российскими разведывательными миссиями в Северном море. Документальный фильм, показанный общественными телеканалами Скандинавских стран, обвиняет Россию в том, что она шпионит и готовит акты саботажа в регионе.

Ожидая вступления в НАТО, Швеция находится в состоянии боевой готовности:

"Это подтверждает то, что мы знали уже давно: Россия не только представляет собой острую угрозу безопасности, миру и свободе Украины, но и скрытую угрозу для других стран нашего региона, включая наши страны, - говорит премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, - Как я уже сказал, в этом нет ничего нового для нас, но именно для этого мы и создаем шведские силы обороны. Бывает, происходят события, на которые приходится реагировать. Но сейчас я не хочу в это углубляться".

Россия отрицает обвинения в шпионаже. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков призвал более пристально расследовать прошлогоднюю диверсию на газопроводе "Северный поток":

"СМИ упомянутых стран ошиблись в своём расследовании. Они опять беспочвенно предпочитают обвинять во всём Россию. Мы бы предпочли бы, чтобы они больше внимания уделяли теме террористических актов на газопроводе "Северный поток" и необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов саботажа."

В сентябре прошлого года сообщалось о взрывах на газопроводе "Северный поток", по которому российский газ поставлялся в Европу. Лица, ответственные за предполагаемую диверсию, до сих пор не установлены. Скандинавские страны предпочитают вести расследование инцидента без участия России, и теперь, в связи с подозрениями в шпионаже, эта позиция, вероятно, только усилится.