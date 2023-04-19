80-я годовщина восстания в Варшавском гетто

Euronews

Польша отмечает 80-ю годовщину восстания против немецких нацистов в еврейском гетто Варшавы. 9 апреля 1943 года сотни жителей гетто атаковали фашистских военных, предпочитая погибнуть в бою с оружием в руках, нежели быть отправленными в газовые камеры.

В торжественной церемонии у памятника Героям варшавского гетто приняли участие президенты Израиля, Германии и Польши.

"Я чувствую нашу ответственность за преступления прошлого и нашу ответственность за наше общее будущее", - сказал немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Варшавское гетто было создано гитлеровацмми через год после вторжения в Польшу в 1939 году. Примерно на 3-х кв. км нацисты согнали в гетто почти полмиллиона евреев, чтобы истребить их голодом, болезнями или депоратцией в лагеря смерти. В начале восстания около 50 000 мирных жителей прятались в подвалах и бункерах. Немцы жестоко подавили восстание и подожгли окрестности.