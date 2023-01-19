Фотографии из Варшавского гетто

Музей еврейской истории Варшавы представил серию фотографий, сделанных тайно во время восстания в Варшавском гетто в 1943 году. Некоторые из которых никогда раньше не публиковались, они были обнаружены совсем недавно в семейной коллекции.

Фотографии были сделаны в самом гетто польским пожарным Збигневом Лешеком Гживачевским. Когда немцы сжигали гетто, они вызывали польских пожарных, чтобы не дать огню охватить близлежащие здания. Гживачевскому тогда было 23 года. Члены его семьи, рискуя жизнью, прятали евреев. Сам он взял с собой в гетто фотоаппарат и тайно снимал депортируемых людей и горящие дома.

"Они приходили сюда каждый день, стояли неподалёку. Они делали то, чего обычно не делает пожарная часть. Они не тушили горящие дома, а следили, чтобы соседние дома не загорелись от тех, что сжигали немцы. Это была ненормальная ситуация по сравнению с традиционными заботами пожарных. Гживачевский мог наблюдать за тем, что происходило там, за стеной, и он мог видеть, например, людей, прыгающих через окна, и он тайно это фотографировал", — рассказывает польский историк Яцек Леочак из Центра исследования Холокоста .

Историки говорят, что эти снимки - единственные известные изображения гетто, сделанные не с намерением служить нацистской пропаганде.

"Для меня неоценимая ценность этих фотографий заключается в том, что они украдены у немцев, если можно так сказать, поскольку немцы контролировали не только гетто, население гетто, но и тот образ, который они создавали о гетто и восстании", — говорит Яцек Леочак.

Сын Гживачевского недавно нашел негативы в коллекции своего отца, умершего в 1993 году. Эти снимки, проливающие свет на неизвестные доселе детали депортации, включены в коллекцию музея "Вокруг нас огненное море". Она откроется 18 апреля, к 80-летию начала восстания в Варшавском гетто. Это было крупнейшее восстание евреев во время Второй мировой войны и первое значительное городское противостояние немецкой оккупации в Европе. Оно было жестоко подавлено, а уцелевших жителей гетто депортировали в концентрационные лагеря.