Илья Яшин проиграл апелляцию на декабрьский приговор

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Российский оппозиционер Илья Яшин проиграл апелляцию, поданную его адвокатами в отношении декабрьского приговора к 8,5 годам лишения свободы, якобы, за клевету на российскую армию.

Бывший муниципальный депутат и видный деятель российской оппозиции, Илья Яшин был осужден в декабре прошлого года за распространение, по мнению суда, "ложной информации о российской операции в Украине и, в частности, о событиях в Буче. Публикации Яшина в соцсетях, как постановил суд, могли создать негативный образ российских вооруженных сил.

Бывший лидер Партии народной свободы, соратник Алексея Навального и друг Бориса Немцова, Яшин до последнего оставался в оппозиции, выступая против вторжения РФ в Украину.

Подтверждение приговора Яшину было вынесено через день после того, как была отклонена апелляция американского журналиста Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже и ожидает суда.

В начале этой недели был объявлен приговор ещё одному видному оппозиционеру российского режима, Владимиру Каза-Мурзе, который получил 25 лет колонии строгого режима по статьям о госизмене и распространении фейков о российской армии.