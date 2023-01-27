День памяти Холокоста: Украина и Польша

В Международный день памяти Холокоста президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к мемориалу у Бабьего яра. Среди предков украинского лидера были евреи; его прабабушка и прадедушка погибли от рук нацистов во время войны.

В соседней Польше, памятные церемонии проходят на территории бывшего концлагеря в Освенциме. В них принимают участие немногие дожившие до наших дней узники. Именно дата освобождения этого лагеря советскими войсками — 27 января — стала Международным днём памяти Холокоста.

Здислава Влодарчик, узница Освенцима:

"Сегодня я стою здесь, на месте памяти... С ужасом слушаю новости о войне совсем рядом с нами. Россия, которая освободила нас отсюда, теперь ведёт войну против Украины. Зачем? Почему политика принимает такие формы?"

На памятную церемонию в Освенцим российскую делегацию не пригласили. В мае прошлого года в музее закрыли постоянную экспозицию, подготовленную Российской стороной.