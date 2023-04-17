Дело пропавшей Мануэлы Орланди: папа Франциск выступил в защиту Иоанна Павла II

Euronews

Широкий резонанс вызвали заявления Пьетро Орланди, брата юной Эмануэлы, пропавшей без вести сорок лет назад. В телеинтервью Орланди среди прочего намекнул на то, что Иоанн Павел II уходил ночью из Ватикана с некоторыми епископами, якобы, чтобы искать молодежь в Риме.

Нынешний понтифик Франциск выступил в защиту бывшего папы.

Франциск, папа римский:"Я обращаюсь с благодарностью к памяти святого Иоанна Павла II, который в наши дни стал объектом оскорбительных и необоснованных выводов".

Это новый поворот в деле о загадочном исчезновении Эмануэлы, героини документального сериала Netflix "Девушка из Ватикана". Многие полагают, что за всем этим стоит Церковь. Ватикан возобновил расследование. Папа Франциск, как сообщается, предоставил прокуратуре максимальную свободу действий и потребовал обеспечить полную открытость в процессе поиска истины.

Пьетро Орланди, брат Эммануэлы:"Мне удалось сообщить все, что я хотел сказать, все, о чем я и говорил в эти дни на телевидении. Речь идет о темах, связанных с известными переговорами, о тех документах, которые находятся у меня в руках. Они касаются лондонского вопроса, перевода Эмануэлы в Лондон, вопросов педофилии и высокопоставленных прелатов, которые могут быть связаны с педофилией".

Мануэла Орланди, дочь одного из служителей Ватикана, пропала 22 июня 1983 года. Девочке было 15 лет. Найти ее так и не удалось.