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мир

Сицилия приняла за сутки сотни мигрантов

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Более 600 мигрантов смогли высадиться за сутки в портах Сицилии.
Более 600 мигрантов смогли высадиться за сутки в портах Сицилии.   -  Авторское право  Salvatore Cavalli/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Сицилия приняла сотни мигрантов, спасённых накануне в водах Мальты. В понедельник утром два судна доставили в порт Катании 312 человек. 

Ещё 299 прибыли в Сиракузы в воскресенье вечером на корабле ВМС Италии.

Сицилийские власти заявили, что на острове сложилась "чрезвычайная ситуация", добавив, что жители региона "проявили солидарность" с переселенцами.

Правительство в Риме назначило комиссара по управлению миграционным кризисом.

Сообщается, что гуманитарное судно Geo Barents неправительственной организации "Врачи без границ" покинуло порт Аугуста и направляется в Центральное Средиземноморье в поисках терпящих бедствие людей.

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