Сицилия приняла за сутки сотни мигрантов

Euronews

Сицилия приняла сотни мигрантов, спасённых накануне в водах Мальты. В понедельник утром два судна доставили в порт Катании 312 человек.

Ещё 299 прибыли в Сиракузы в воскресенье вечером на корабле ВМС Италии.

Сицилийские власти заявили, что на острове сложилась "чрезвычайная ситуация", добавив, что жители региона "проявили солидарность" с переселенцами.

Правительство в Риме назначило комиссара по управлению миграционным кризисом.

Сообщается, что гуманитарное судно Geo Barents неправительственной организации "Врачи без границ" покинуло порт Аугуста и направляется в Центральное Средиземноморье в поисках терпящих бедствие людей.