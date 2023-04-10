Люди по-прежнему тонут в море на пути в Европу

Более двадцати человек утонули после того, как их лодка потерпела крушение на пути из Туниса в Италию, об этом сообщила в воскресенье немецкая гуманитарная организация ResQship, со слов оставшихся в живых.

Подтверждена гибель двоих мигрантов. Экипажу судна "Надир", принадлежащего НПО, удалось спасти 22 человека, в том числе беременную женщину. Терпящие бедствие пробыли в воде как минимум два часа.

По информации капитана судна Инго Верта, среди них – граждане Кот-д'Ивуара, Мали и Камеруна.

Один из руководителей миссии ResQship Штефен Зайферт заявил, что все мигранты доставлены на итальянский остров Лампедуза, а также поблагодарил береговую охрану за сотрудничество.

Как утверждает агентство Ansa, чтобы попасть на борт небольшой лодки, желающим попасть в Европу пришлось заплатить 3 000 тунисских динаров (около 900 евро).

По данным МВД Италии, с начала года на территорию республики высадилось более 14 000 нелегальных мигрантов, что более чем в два раза превысило показатели за тот же период в прошлом году. Согласно местным СМИ, в центре приёма беженцев на Лампедузе, который рассчитан на 400 просителей убежища, в настоящее время находится более 1400 мигрантов.

400 человек ждут спасения у берегов Мальты

Другое немецкое НПО Sea-Watch сообщило в воскресенье, что разведывательный самолёт Seabird 2 обнаружил терпящее бедствие судно с 400 пассажирами на борту, которое следовало из Ливии.

Первыми лодку, дрейфующую у берегов Мальты, заметили активисты Alarm Phone, которые сразу же предупредили власти в Валлетте. Как утверждается, проходящее рядом торговое судно получило распоряжение снабдить лодку с мигрантами топливом и водой, но о полномасштабной спасательной операции речи пока не идёт.

НПО Sea-Watch: "В пасхальный понедельник неплохо напомнить, что не все люди умеют ходить по воде, и не все будут воскрешены через 3 дня".

По данным правозащитников, в районе бедствия высота волн достигает 1,5 метров.

Не только Средиземноморье

В минувшие выходные в районе острова Лансароте испанские власти спасли три небольшие лодки со 145 мигрантами на борту.

На берегу помощь мигрантам оказали служба скорой помощи Канарских островов и представители Красного креста.