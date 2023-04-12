Самый смертоносный маршрут: с начала года сотни мигрантов погибли в Центральном Средиземноморье

Euronews

Более 440 мигрантов погибли в Центральном Средиземноморье в первые три месяца текущего года. Таковы данные МОМ - Международной организации по миграции. Этот период стал самым смертоносным первым кварталом с 2017 года.

Центрально Средиземноморский путь в Европу эксперты называют самым опасным в мире: с 2014 года на этом маршруте зарегистрировано более 20 000 смертей. Организация призывает власти прилагать больше усилий для осуществления поисково-спасательных работ, поскольку возможности НПО ограничены.

В докладе так же говорится о случаях, когда на сигналы бедствия с тонущего судна не реагировали вообще, что приводило к десяткам жертв.

_"Люди гибнут в водах Средиземного моря. Большинство их призывов о помощи остаются неуслышанными._Государства должны увеличить и поддержать поисково-спасательные операции для спасения жизней на море", - говрится в этом сообщение МОМ.

Число смертей продолжает расти вместе с общей статистикой по миграции. В связи с наплывом беженцев правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации. По данным МВД страны, с начала года в Италию морским путем прибыло более 30 тысяч мигрантов. Это в четыре раза больше, чем за первые месяцы 2022 года.