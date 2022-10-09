"Шок", "американские горки" и многолетние усилия, чтобы осознать и смириться с утратой близких - так описывают годы, прошедшие со дня крушения в океане самолета Air France, следовавшего из Рио-де-Жанейро в Париж, родственники 228 жертв. Процесс по делу AF 447 открывается в Париже в понедельник.

13 лет спустя мы наконец дождались процесса. Но интерес, который я испытываю к нему, невысок. Процесс не вернёт мне дочь, но я понимаю важность того, чтобы в ходе заседаний восстановить подробности этой авиакатастрофы, чтобы случившееся тогда снова стало актуальным и главное - чтобы были определены те, кто несет за это ответственность, потому что они есть... Коринн Сула мать жертвы авиакатастрофы AF 447

1 июня 2009 года аэробус пропал с экранов радаров. Вскоре были обнаружены обломки воздушного судна, а также 50 тел. Корпус самолёта был найден только через два года, после четырёх подводных экспедиций. Большинство тел так и не было обнаружено.

Авиаконструктор Airbus и перевозчик Air France свою ответственность за случившееся не признают.