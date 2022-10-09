Тринадцать лет спустя в Париже открывается процесс по делу о крушении AF 447Комментарии
Euronews
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"Шок", "американские горки" и многолетние усилия, чтобы осознать и смириться с утратой близких - так описывают годы, прошедшие со дня крушения в океане самолета Air France, следовавшего из Рио-де-Жанейро в Париж, родственники 228 жертв. Процесс по делу AF 447 открывается в Париже в понедельник.
1 июня 2009 года аэробус пропал с экранов радаров. Вскоре были обнаружены обломки воздушного судна, а также 50 тел. Корпус самолёта был найден только через два года, после четырёх подводных экспедиций. Большинство тел так и не было обнаружено.
Авиаконструктор Airbus и перевозчик Air France свою ответственность за случившееся не признают.