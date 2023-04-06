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Франция

Пенсионные протесты и беспорядки

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Разгон протестующих в Париже французской полицией
Разгон протестующих в Париже французской полицией   -  Авторское право  Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Кнарик Хачатрян

Очередные протесты против пенсионной реформы во Франции в четверг были в основном мирными, но совсем без насилия и беспорядков не обошлось. 

В центре Парижа полиция приступила к разгону протестующих, которые бросали в стражей порядка различные предметы и поджигали мусорные баки. В какой-то момент загорелся и навес кафе "Ротонда", где президент Эммануэль Макрон праздновал свою победу на выборах. Полиция применила слезоточивый газ и обвинила протестующих в хулиганстве. 

Подобные инциденты были зарегистрированы в нескольких других городах. Министерство внутренних дел Франции заявило, что по всей стране было развернуто около 11, 5 тыс стражей порядка. 

Охрана митингов сама по себе стала проблемой. Некоторые обвиняют полицию в применении чрезмерной силы, в то время как правительство возлагает вину за вспышки насилия на левых радикалов.

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