Пенсионные протесты и беспорядки

Очередные протесты против пенсионной реформы во Франции в четверг были в основном мирными, но совсем без насилия и беспорядков не обошлось.

В центре Парижа полиция приступила к разгону протестующих, которые бросали в стражей порядка различные предметы и поджигали мусорные баки. В какой-то момент загорелся и навес кафе "Ротонда", где президент Эммануэль Макрон праздновал свою победу на выборах. Полиция применила слезоточивый газ и обвинила протестующих в хулиганстве.

Подобные инциденты были зарегистрированы в нескольких других городах. Министерство внутренних дел Франции заявило, что по всей стране было развернуто около 11, 5 тыс стражей порядка.

Охрана митингов сама по себе стала проблемой. Некоторые обвиняют полицию в применении чрезмерной силы, в то время как правительство возлагает вину за вспышки насилия на левых радикалов.