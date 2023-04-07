"Это неоправданный и ненужный шаг": протестующие о пенсионной реформе французского правительства

В четверг протестующие вышли на улицы крупных городов Франции, чтобы в очередной раз выразить свой протест против предложенной администрацией Эммануэля Макрона реформы пенсионной системы, которая, среди прочего, предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Одиннадцатый день протестов против реформы начался в офисе крупнейшей в мире инвестиционной компании Black Rock. По словам протестующих, это символ новой стратегии и их решимости заставить французское правительство отступить.

"Это неоправданный и ненужный шаг. - говорит одна из участниц протеста. - Они втянули себя в сражение, которое заранее проиграно. Гнев вызван не только реформой, но и антидемократическим процессом, репрессиями, угрозами роспуска. Каждый день какие-то новые действия. Этот гнев не угаснет. Он не исчезнет".

Гнев французов привел к столкновениям с полицией. В частности в Нанте, на западе Франции. Сообщения о раненых полицейских и задержанных демонстрантах свидетельствуют, что это противостояние еще далеко от завершения. И пока оно продолжается, все внимание будет приковано к Конституционному совету Франции, который имеет право частично или полностью отменить законопроект, что и является условием, которое поставили протестующие, чтобы люди вернулись на работу, а на улицы Франции - спокойствие и порядок.