Лавины: стали ли они страшнее и как с ними бороться?

Многие были потрясены, узнав, что среди шести человек, погибших в результате схода лавины во французских Альпах в минувшее воскресенье, были и опытные горные гиды. Снежная волна сошла на леднике Армансетт. По словам мэра коммуны Контамин-Монжуа Франсуа Барбье, погодные условия в этом районе были благоприятными в выходные дни, национальная метеорологическая служба "Метео Франс" не выпускала лавинного предупреждения, оценивая риск как "ограниченный". Условия для катания тоже были "хорошими".

В пятницу итальянские спасатели объявили, что обнаружили тела 3 человек, пропавших без вести в четверг после схода лавины в Пуэнт-де-ла-Голетт в районе Тинь на границе с Францией. Проводник группы смог выбраться из лавины и присоединиться к спасателям, которые вели поиски.

Пуэнт-де-ла-Голетт на высоте 3100 метров над уровнем моря находится на границе между Савойей и долиной Аосты.

Что вызывает лавины?

Снежные лавины – опасное природное явление, широко распространенное на территории Европы. Для их схода необходимо сочетание нескольких факторов.

Облако снега и обломков, вызванное землетрясением, несётся к лагерю на Эвересте, за несколько мгновений до того, как часть лагеря сровняется с землей, 25 апреля 2015 г. ROBERTO SCHMIDT/AFP

Прежде всего на склоне должно скопиться большое количества снега. А потом в результате интенсивных снегопадов, активного таяния или дождей эта масса либо спонтанно отрывается и падает, либо происходит снежный оползень. Для этого достаточно любой, зачастую даже незначительной вибрации, которую может спровоцировать даже громкий шум или спуск лыжника.

Способствуют сходу лавин также сильные порывы ветра или повышение температуры.

Частота схода лавин

Итальянские спасатели объявили в пятницу, что они обнаружили тела 3 человек, пропавших без вести в четверг после схода лавины в Пуэнт-де-ла-Голетт, на франко-итальянской границе в секторе Тинь.

Тела трех мужчин, все итальянцы, были найдены в пятницу утром и доставлены в Аосту, сообщил AFP Тициано Тревизан, представитель Альпийской спасательной службы Валь-д'Аоста.

Проводник группы туристов смог выбраться из лавины и присоединиться к сухопутному каравану итальянских спасателей, которые их искали.

В настоящее время он госпитализирован, но состояние его здоровья не вызывает беспокойства, сказал г-н Тревизан.

Пуэнт-де-ла-Голетт на высоте 3100 метров над уровнем моря находится на границе между Савойей и долиной Аосты.

В воскресенье шесть человек погибли в результате схода лавины на леднике Армансетт, на массиве Монблан в Верхней Савойе.

Сходят ли лавины сейчас чаще? Мощнее ли они? Играет ли в этом роль погода или климатические изменения? Этот и другие вопросы мы обсудили с доктором Бенджамином Цвайфелем из Швейцарского федерального института исследований снега и лавин.

Дорога заблокирована 8 декабря 2020 года в Лиенце, восточный Тироль, после того, как сильный снегопад вызвал опасность схода лавин и затруднения движения. STR/AFP

"Если мы посмотрим на Европейские Альпы, то в среднем происходит около 100 смертельных случаев из-за лавин в год. И этот средний показатель остается довольно стабильным за последние несколько десятилетий, — говорит учёный. - Мы наблюдали сильный рост числа несчастных случаев параллельно с развитием горнолыжного туризма, катания на лыжах, фрирайда и всех этих видов спорта. Но это было много лет назад, в 70-х и 80-х годах, но вот уже более-менее 20 или 30 лет, как я уже сказал, ситуация остаётся довольгно стабильной".

Изменение климата

Влияют ли определенные погодные условия на частоту и силу схода лавин? И какую роль играет изменение климата?

"Лавина — это результат погодных условий последних нескольких дней или недель, а не климатическое явление. Так что элементы точно такие же, какими они были 100 лет назад. У лавин та же форма, тот же размер. Так что это то, что не меняется из-за изменения климата. Но изменилось вот что. Температуры повысились, и сход лавин сейчас происходит на большей высоте. Так, можно сказать, что на высоте скажем в 1500 метров у нас уже почти не бывает лавин, потому что снега там практически нет. Но мы видим лавины на больших высотах, вот что ново в связи с изменением климата", - считает Цвейфель.

Техника безопасности: советы эксперта

Экскаваторы убирают снег на месте схода лавины, которая накрыла железную дорогу компании Brig Visp Zermatt Bahn между Виспом и Таешем 10 января 2018 года FABRICE COFFRINI/AFP or licensors

А как же максимально обезопасить себя, отправляясь в горы?

Советы от Бенджамина Цвейфеля:

Самое главное, хорошенько проинформируйтесь о ситуации в горах, о степени угрозы схода лавин.

Второй момент - сделать правильный выбор вашего маршрута и горы. В

И третье: если вы не имеете никакого представления о лавинной опасности и её оценке в полевых условиях, лучше обратиться к профессиональному горному проводнику, который знает, где вам будет безопаснее.

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История помнит известные лавинные катастрофы в Альпах

Одна из самых значительных описана римским историком Полибием (II век до н. э.). При переходе карфагенян через Альпы в лавине погибла часть войска полководца Ганнибала. Столько воинов зараз он не терял даже в самых кровопролитных сражениях.