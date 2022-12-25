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Австрия

Сход лавины в Австрии: поиски лыжников

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 Alexander Kazakevich
Спасательная операция на горнолыжном курорте Лех-Цюрс продолжится в ночное время.
Спасательная операция на горнолыжном курорте Лех-Цюрс продолжится в ночное время.   -   Авторское право  PETER RINDERER / EXPA / AFP

Австрийские спасатели продолжают поиски двух туристов после схода лавины на известном лыжном курорте Лех-Цюрс в западном регионе Форарльберг.

Инцидент произошёл на высоте 2 700 метров. В операции участвуют вертолёты и команда кинологов.

Изначально полиция сообщала о десяти лыжниках, оказавшихся под снегом, на основании видеозаписи, сделанной очевидцем. Позже восьмерых пропавших нашли, никто из них серьёзно не пострадал.

Из-за тёплой погоды в рождественские выходные власти предупреждали о высокой лавинной опасности в этом районе и в соседнем Тироле.

В среднем в австрийских Альпах ежегодно гибнут 20 человек.