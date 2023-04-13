Битва за Бахмут: украинские военные держат оборону

Euronews

Украинские военные в течение нескольких недель копают траншеи близ Бахмута для отражения массированного наступления российских войск в случае взятия ими города. В такой близости от вражеских позиций украинские военные инженеры и саперы не могут задействовать технику; ее легко заметить. Работы ведутся вручную.

В четверг советник назначенного Москвой главы самопровозглашённой ДНР заявил, что группировка украинских войск практически блокирована и не имеет возможности отступить. Однако лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя ситуацию, сказал, что идут "тяжелейшие кровопролитные бои" и рассказывать о полном окружении Бахмута рано.

Пригожин вновь утверждал, что более 80% города находится под контролем российских сил, а оставшиеся части, "упорно сопротивляются".

Бои за Бахмут идут с августа прошлого года. По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова, за две последние недели в районе Бахмута Россия потеряла убитыми и ранеными почти 4500 "вагнеровцев" и военнослужащих регулярной армии РФ.

Ранее в отчете экспертов американского Института изучения войны, так же говорилось о том, что Россия несет в Бахмуте значительные потери.