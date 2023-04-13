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мир

Франция: 12-я акция протеста против пенсионной реформы

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Париж, 13 апреля
Париж, 13 апреля   -  Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Во Франции противники пенсионной реформы проводят 12-ю по счету общенациональную забастовку. Акция проходит за день до того, как Конституционный совет должен вынести решение о легитимности правительственного проекта. Он предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 62-х до 64 лет.

Лидер Всеобщей конфедерации труда заявила журналистам, что протестное движение не выдохлось и борьба продолжится.

Софи Бине, лидер CGT: "Я могу подтвердить, что мы еще увидимся много раз, и вы еще придете на дни мобилизации. Так что этот день точно не последний, если только Эммануэль Макрон не отзовет пенсионную реформу сегодня вечером. В таком случае это будет последний день. А завтра мы пригласим вас на большую вечеринку".

Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Бастующие железнодорожники направляются на акцию протестаLewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

В этот четверг перебои в работе затронули нефтеперерабатывающие заводы, общественный транспорт сферу образования и почтовую службу. Из-за забастовки нарушено и авиационное сообщение. Cообщается об отмене или задержке порядка 20% авиарейсов.

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