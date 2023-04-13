Иран усиливает преследования женщин с непокрытой головой

Euronews

В Иране усиливаются репрессиии в отношении женщин, отказывающихся носить хиджаб. В тегеранском метро за сооблюдением законов шариата будет следить специальная бригада.

В ближайшее время в общественных местах по всей стране будет развернута система видеонаблюдения. Женщины с непокрытой головой будут идентифицированы и вызваны в суд.

Магазинам и ресторанам, допускающим женщин без хиджаба, грозит закрытие.

В начале апреля власти Ирана пообещали наказывать и "преследовать без пощады" женщин с непокрытой головой.