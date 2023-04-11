Марсель: поиски выживших продолжаются

Спасатели ищут выживших после обрушения здания в центре Марселя на юге Франции.

На данный момент обнаружено шесть тел, но два человека все еще числятся пропавшими без вести.

Паскаль, руководитель спасательной операции:

— Мы продолжаем расчистку и поиск в надежде найти жертв. Вот и все. Мы все еще ищем. Мы все еще надеемся.

Жители районов, прилегающих к улице Тиволи, где рухнуло здание, эвакуированы. Они не смогут вернуться в свои дома, пока эксперты не дадут оценку состояния зданий

Ришар Лелонг, местный житель:

— В самом начале нам сказали: "Возьмите свои вещи на один день". Мы взяли на один день, и у нас было 5 минут, чтобы уйти. И мы вернулись, чтобы забрать свои вещи, потому что мы не знаем, сколько это продлится. Это может длиться неделю. Необходимо время, чтобы эксперты приехали и оценили состояние зданий.

В понедельник вечером в церкви недалеко от места взрыва прошел молебен о пострадавших.

Причина разрушения здания окончательно не установлена. Следователи рассматривают возможность утечки газа.