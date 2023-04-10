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Индия

Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык

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Далай-лама
Далай-лама   -  Авторское право  Ashwini Bhatia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Далай-лама принес извинения индийскому мальчику и его семье за свои слова и поведение во время торжественной церемонии в городе Дхарамсала в феврале. Тибетский духовный лидер поцеловал ребенка в губы и предложил ему "пососать язык". 

Произошедшее было заснято на видео, которое быстро распространилось в интернете. Кадры вызвали резонанс в соцсетях. В заявлении, опубликованном пресс-службой далай-ламы, говорится, что "его святейшество хочет принести извинения мальчику и его семье", а также отмечается, что он часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает.

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