Ущемление прав ЛГБТК-сообщества в Республике Сербской

Euronews

21-летняя студентка Невена Зеленика подверглась нападению во время шествия 8 марта в Баня-Луке. Она помнит раздражение сограждан в отношении радужного флага и оскорбительные крики "Вас надо убить и поджечь".

Невена Зеленика, ЛГБТК-активистка:

— Эти малолетние хулиганы схватили меня за руку, чтобы вырвать мой флаг. Это было не прямое нападение на нас, а на идею, которую мы хотим послать в Баня-Луку.

После демонстрации помещения неправительственных организаций, поддерживающих права ЛГБТК, подверглись нападению.

Милица Пралица, президент ассоциации "Острый ноль":

— Мальчик, который приехал из Тузлы, чтобы начать заниматься общественной деятельностью, сейчас стал политическим беженцем в США. Во время своей активистской деятельности он носил браслет безопасности. Международное сообщество беспокоилось о его безопасности, но не институты Сербской Республики.

Корреспондент Euronews поинтересовался у жителей Баня-Луки об их отношении к ЛГБТК:

— Это болезнь! Пусть идут куда хотят, лишь бы не в Республику Сербскую.

— Я ничего не имею против них, но держите эти вещи в тайне.

Представители неправительственных организаций говорят, что безопасность членов ЛГБТК в Республике Сербской находится под угрозой

За это они возлагают вину на официальные структуры и риторику местных политиков и прежде всего президента Сербской Республики Милорада Додика.

Милорад Додик, президент Республики Сербской:

— Во всем мире есть места и острова, где это нормально. Поезжайте туда, живите, делайте все что хотите. Мы ведем такой образ жизни, и я пытаюсь защитить наш привычный уклад.

После заявления Додика о том, что в ближайшие месяцы в Сербской республике будет принят закон, запрещающий представителям ЛГБТК-сообщества посещать школы, в стране разгорелись споры.

Игорь Црнадак, депутат парламента, бывший министр иностранных дел:

— В таком случае, если премьер-министр Сербии приедет в Республику Сербскую и захочет посетить одну из школ, которым Сербия помогала и продолжает помогать, ее не пустят в эту школу, верно?.

Игорь Црнадак выступает против Милорада Додика и иллюстрирует абсурдность закона, учитывая, что премьер-министр Сербии - лесбиянка

На вопрос, когда в Баня-Луке впервые пройдет гей-парад, Невена Зеленика ответила:

— Я сейчас заплачу... Подождите.