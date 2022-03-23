Tesla открыла первый завод в Европе

Под Берлином открыт первый европейский завод американской группы Tesla. Ее рулевой Илон Маск встречал на презентации высокопоставленных гостей, в том числе канцлера и министра экономики Германии. Новое предприятие планирует выпускать до полумиллиона электромобилей в год, обеспечив работой 12 тысяч человек.

Выступая на открытии завода, канцлер Олаф Шольц заявил: "Электрокары определят мобильность будущего, сегодня это уже очевидно".

Наблюдатели говорят, что с проектом Tesla для автопрома Германии начинается новая эра.

Сам Илон Маск пообещал сделать все, чтобы "Tesla стала драгоценным камнем и для региона, и для Германии, и для Европы и мира в целом".

Первые 30 машин были вручены покупателям прямо в холле завода. Предприятие построено в рекордные сроки, несмотря на протесты экологов, опасающихся загрязнений в водоохранной зоне.