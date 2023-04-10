Третий день китайских учений по блокаде Тайваня: боевые стрельбы

Китайские истребители и бомбардировщики в районе Тайваня: в понедельник минобороны острова, который Пекин считает своим, зафиксировало приближение 70 летательных аппаратов и 11 кораблей армии КНР.

Ранее стало известно, что в завершающий третий день крупномасштабных военных манёвров в Тайваньском проливе состоятся учения с боевой стрельбой.

В Китае заявили, что мобилизовали несколько групп истребителей H-6K с боевыми патронами для "имитации ударов" по важным целям на Тайване. В учениях также принял участие авианосец "Шаньдун".

ВМС США сообщили, что эсминец USS Milius провёл "операцию по обеспечению свободы навигации" в Южно-Китайском море. Как отмечает ведомство, корабль прошёл вблизи островов Спратли, на которые претендует сразу нескольких государств. В Пекине осудили "вторжение" американского эсминца.

Власти КНР остро реагируют на любые попытки администрации Тайваня вести собственную внешнюю политику. К нынешней эскалации привела встреча президента Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе.

Китайская операция по отработке морской и воздушной блокады Тайваня, вызвавшая международную реакцию, проходит под названием "Объединённый острый меч".

Белый дом предостерегает КНР от любых попыток "изменить статус-кво", в то время, как президент Франции, посетивший на прошлой неделе Пекин, дистанцировался от кризиса в Тайваньском проливе. По словам Макрона, приоритет европейцев вовсе не в том, чтобы "быть втянутыми в дезорганизацию мира" и "приспосабливаться к повестке дня других игроков".