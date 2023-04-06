Китай выразил протест в связи с встречей лидера Тайваня в США и направил к берегам острова авианосец

Власти Китая осудили встречу спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти и президента Тайваня Цай Инвэнь в Калифорнии.

В заявлении министерства иностранных дел КНР говорится, что Пекин примет "решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности".

"Американская сторона в трех совместных китайско-американских коммюнике четко пообещала поддерживать только неофициальные отношения с Тайванем. Однако на протяжении длительного времени упорно проводит стратегию "использовать Тайвань для сдерживания Китая", нарушает взятые на себя обязательства, непрерывно переходит черту и совершает провокации в таких областях, как проведение официальных контактов с Тайванем, продажа оружия Тайваню и военные сговоры", - цитирует китайское информационное агентство "Синьхуа" заявление официального представителя МИД КНР.

Госсекретарь Энтони Блинкен возразил, что в остановке Цай Инвэнь в США нет ничего нового. По его словам, все встречи были "частными" и "неофициальными".

Лидер Тайваня встретилась с делегацией американских политиков в Президентской библиотеке имени Рональда Рейгана в калифорнийском городе Сими-Вэлли, несмотря на угрозы возмездия со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией.

Выступая на пресс-конференции с законодателями, принимавшими участие в переговорах, Маккарти сказал, что на встрече обсуждался вопрос ускорения поставок оружия на Тайвань, передает "Голос Америки".

Минобороны Тайваня сообщило, что в среду вечером авианосец КНР "Шаньдун" впервые покинул Южно-Китайское море и находится в 370 км к востоку от южной части острова.