Китай проводит масштабные 3-дневные маневры у берегов Тайваня

euronews

Китай проводит трёхдневные военные учения у берегов Тайваня. Командование объявило о начале учений, назвав их "серьезным предупреждением против сговора тайваньских сепаратистских сил с внешними силами". Маневры начались после возвращения главы Тайваня из поездки в США. Пекин отрицает возможность любых официальных контактов властей Тайваня с внешним миром.

В ходе учений, как сообщает китайское военное ведомство, будут отработаны "возможности страны по захвату контроля над морем, воздухом и информационным полем".

В "Твиттере" министерство обороны Тайваня осудило действия Китая в акватории вокруг острова:

"Мы осуждаем столь нелогичный акт, ставящий под угрозу региональную безопасность и стабильность. Вооруженные силы #ROCArmedForces [Тайваня] следили за ситуацией и поставили задачу ВВС, флоту и ракетным войскам ответить на любые действия."

В ходе 10-дневного визита в США и по странам Центральной Америки глава Тайваня Цай Ин-вэнь встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

Пекин неоднократно предупреждал Тайвань против поездки главы острова в США, угрожая "сильными и решительными мерами".

Китай считает Тайвань частью своей территории, в то время как тайванские власти называют свой остров "Китайской республикой".