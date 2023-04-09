Минобороны Тайваня: учения "серьезно подорвали мир и стабильность в регионе"

Китай проводит второй день военно-морских учений вокруг Тайваня, имитирующих окружение и захват острова, на фоне растущей напряженности по итогам визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США.

Минобороны Тайваня сообщило, что в воскресенье вокруг острова совершили облет десятки китайских самолетов, а также были замечены девять кораблей. Представители министерства обороны также отметили, что эти учения "серьезно подорвали мир, стабильность и и безопасность в регионе".

Американский институт на Тайване, который является де-факто посольством США на острове, заявил, что Соединенные Штаты "внимательно следят за действиями Пекина", и отметил, что у США "достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности и выполнения наших обязательств в области национальной безопасности", говорится в сообщении агентства Reuters.

Ранее в субботу глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Макколл заявил, что "США рассмотрят возможность отправки своих военных на Тайвань, если Китай начнет в отношении него операцию".

Учения армии Китая начались как ответ на визит главы Тайваня Цай Инвэнь в США, которая в ходе него встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, третьим человеком в политической иерархии США. Пекин неоднократно предупреждал Тайвань о недопустимости поездки главы острова в США, угрожая "сильными и решительными мерами".

На встрече в среду президент Цай поблагодарила спикера Маккарти за "непоколебимую поддержку" Америки, заявив, что она помогла "убедить народ Тайваня в том, что мы не изолированы и не одиноки".

Первоначально Маккарти планировал сам поехать на Тайвань, но вместо этого решил провести встречу в Калифорнии, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях с Китаем.

Операция, получившая в Пекине название "Объединенный острый меч", продлится до понедельника.