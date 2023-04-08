Во Франции и Руанде помнят о сотнях тысяч жертв геноцида 1994 года

В пятницу в Париже почтили память жертв геноцида в Руанде: в 29-ю годовщину трагедии было решено возвести мемориал в память о жертвах на берегу Сены. Этот символический жест указывает на признание Францией ответственности за роль в геноциде, как заявил президент страны Эммануэль Макрон.

На церемонии присутствовали те, кто пережил геноцид тутси 1994 года в Руанде.

"Думаю, это часть стремления сохранить память и восстановить отношения между Францией и Руандой, одной из причин раздора между двумя странами стал геноцид тутси. - говорит Марсель Кабанда, глава Ассоциации "Ибука" переживших геноцид, - Как только будет официальное признание, как только мы проведём совместную работу над собой, по восстановлению правды и исторической памяти, мы снова сможем жить вместе".

В столице Руанды Кигали, как и каждый год, в Национальном мемориале провинции Гасабо состоялась официальная церемония, ознаменовавшая начало 100 дней памяти.

По данным ООН, в период с апреля по июль 1994 года в Руанде были убиты более 800 000 человек, в основном представители меньшинства тутси. Массовое истребление было организовано военизированным большинства хуту.