Франция и геноцид в Руанде: выводы комиссии историков

Комиссия, в течении почти двух лет расследовавшая роль Франции в геноциде в Руанде в 1994 году, пришла к выводу, что Париж отреагировал недостаточно быстро на разворачивающуюся трагедию, в результате которой погибли более 800 тысяч человек.

В мае 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон поручил комиссии из 15 членов пролить свет на происходившее в Руанде в период с 1990 по 1994 годы. В подготовленном докладе говорится, что Франция соучастницей преступления не является, однако несет "тяжёлую ответственность за события, которые впоследствии привели к резне представителей этнического меньшинства тутси в Руанде".

Председатель комиссии историков Винсент Дюклер:

"Французские власти проводили политику, которая была полностью оторвана от реальности, политику, сохранившую следы колониального подхода. Франция была связана с режимом президента Хабиариманы, поощрявщем расистские расправы, не увидела, как надвигалась беда, и тем самым способствовала обострению кризиса (...). Франция оставалось слепой, не реагируя на все предупреждения, и это действительно было большой проблемой. Но если говорить о соучастии в геноциде, то тогда в нём замешано и всё международное сообщество".

Организуя расследование, Эммануэль Макрон надеялся, что оно приведёт к катарсису, позволив положить конец претензиям и обвинениям, которые более четверти века омрачают франко-руандийские отношения.

Джессика Мвиза, вице-председатель ассоциации Ibuka France:

"Все эти термины - "тяжёлая ответственность", "провал политики"... На самом деле ничего нового тут нет. Но хорошо, что в политическом дискурсе эти термины стали употребляться, это многое меняет. Потому что есть ещё много негационизма, особенно во Франции, из-за присутствия на её территории тех, кто совершал этот геноцид и их семей, и тот факт, что политики наконец употребляют эти резкие слова, сам по себе шаг вперёд, потому что это таким образом виновные не смогут упиваться чувством безнаказанности".

Пока неясно, сможет ли проведённое расследование способствовать улучшению отношений между Францией и Руандой. Правительство африканской страны завило, что приветствует отчёт комиссии как "важный шаг к общему пониманию роли Франции в геноциде". В ближайшие недели будет опубликован отчёт о расследовании, заказанном властями Руанды.