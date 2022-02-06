Гобелен "Герника" Пабло Пикассо вернули Совбезу ООН

Гобелен "Герника" Пабло Пикассо вернётся на своё прежнее место - в зал Совета безопасности ОНН.

Полотно, которое искусствоведы считают произведением с чуть ли не самым мощным антивоенным посылом, год назад было отдано владельцу, как выяснилось, для реставрации.

Несколько недель назад Нельсон Рокфеллер-младший уведомил Совет безопасности о намерении вернуть гобелен, за что получил благодарность от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Семья Рокфеллеров заявила, что в будущем передаст "Гернику" Национальному фонду сохранения исторических ценностей.