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Китай

Происхождение COVID-19: Китай и ВОЗ обменялись обвинениями

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В ВОЗ считают, что Китай утаил важнейшие генетические материалы, которые помогут разгадать происхождение SARS-Cov-2. В Пекине осудили "ненаучный" подход и "оскорбления".
В ВОЗ считают, что Китай утаил важнейшие генетические материалы, которые помогут разгадать происхождение SARS-Cov-2. В Пекине осудили "ненаучный" подход и "оскорбления".   -  Авторское право  AP Photo/Mark Schiefelbein, Anja Niedringhaus, File (коллаж)
 Alexander Kazakevich

Через три года после начала пандемии COVID-19 не утихают дебаты о происхождении вируса. 

В субботу Пекин обрушился с критикой в адрес ВОЗ, после того, как представитель организации обвинила Китай в сокрытии данных о вирусных пробах с рынка в городе Ухань. 

Китайские власти назвали эти высказывания "оскорбительными" и "противоречащими духу науки", а также призвали "не политизировать" ситуацию с коронавирусом. 

"На протяжении первой фазы совместного исследования Китай предоставлял группе экспертов всю доступную на тот момент информацию, связанную с расследованием возникновения вируса. Мы не скрывали ни случаев заболевания, ни образцов, ни результатов испытаний и анализов", – заявил в ходе пресс-конференции Шэнь Хунбин, директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). 

В четверг была опубликована редакционная статья журнала Science, в которой эпидемиолог Мария ван Керкхове, в частности, напомнила, что ВОЗ до сих пор располагает результатами анализа крови работников рынка в Ухане. 

Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус призвал КНР к большей прозрачности и сотрудничеству.

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