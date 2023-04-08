Происхождение COVID-19: Китай и ВОЗ обменялись обвинениями

Через три года после начала пандемии COVID-19 не утихают дебаты о происхождении вируса.

В субботу Пекин обрушился с критикой в адрес ВОЗ, после того, как представитель организации обвинила Китай в сокрытии данных о вирусных пробах с рынка в городе Ухань.

Китайские власти назвали эти высказывания "оскорбительными" и "противоречащими духу науки", а также призвали "не политизировать" ситуацию с коронавирусом.

"На протяжении первой фазы совместного исследования Китай предоставлял группе экспертов всю доступную на тот момент информацию, связанную с расследованием возникновения вируса. Мы не скрывали ни случаев заболевания, ни образцов, ни результатов испытаний и анализов", – заявил в ходе пресс-конференции Шэнь Хунбин, директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В четверг была опубликована редакционная статья журнала Science, в которой эпидемиолог Мария ван Керкхове, в частности, напомнила, что ВОЗ до сих пор располагает результатами анализа крови работников рынка в Ухане.

Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус призвал КНР к большей прозрачности и сотрудничеству.