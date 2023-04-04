ВОЗ: каждый шестой житель Земли страдает бесплодием

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Каждый шестой житель Земли страдает бесплодием, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

"Это происходит независимо от того, где они живут и какими ресурсами располагают, а это значит: бесплодие не дискриминирует", - отметил не без юмора генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в предисловии к документу.

От бесплодия, по данным ВОЗ, страдают 17,8% взрослого населения в богатых странах и 16,5% в странах с низким и средним уровнем дохода.

Бесплодию не уделялось достаточного внимания в мире, в основном потому, что в дискуссиях о народонаселении главный акцент ставился на контрацепции. Поэтому бесплодие просто не рассматривалось как приоритетное Паскаль Аллотей департамент сексуального и репродуктивного здоровья ВОЗ

Доклад ВОЗ охватывает период с 1990 по 2021 годы, однако географические данные представлены неоднородно: не хватает информации по Африке, Восточному Средиземноморью и Юго-Восточной Азии.

Специалисты отмечают, что люди с бесплодием "часто страдают от тревоги и депрессии", "существует и повышенный риск домашнего насилия".

ВОЗ призывает государства уделять повышенное внимание профилактике, диагностике и лечению бесплодия, включая технологии репродуктивного здоровья, и сделать их доступными для населения.