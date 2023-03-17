Происхождение COVID-19: во всем виноваты енотовидные собаки?

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что в распространении коронавируса могли сыграть свою роль енотовидные собаки. Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперторганизации Мария ван Керкхове.

По ее словам, это следует из данных, которые сначала были загружены Китайским центром по профилактике и контролю за заболеваниями в международную систему геномониторинга GISAID, однако затем были удалены.

Китайцы что-то скрывают?

В числе загруженной информации, отметила ван Керкхове, были результаты молекулярных исследований образцов, собранных на рынке в Ухани в январе 2020 года. Эти исследования свидетельствуют о том, что некоторые животные, которые продавались на рынке, были заражены коронавирусом, и в числе этих животных были енотовидные собаки, сказала эксперт.

Она отказалась высказывать предположения на тему того, почему китайская сторона решила удалить эту информацию, однако подчеркнула, что все данные, которые связаны с исследованием того, как началась эта пандемия, должны предоставляться немедленно.

Информация Китайского центра по профилактике и контролю за заболеваниями, которую успели загрузить некоторые ученые, не дает ответа на вопрос о том, как началась пандемия, однако дает дополнительные подсказки, заметила ван Керкхове.

"Еще очень много исследований должно быть__проведено, - добавила она. - Эти исследования рекомендуются уже давно и касаются__происхождения животных на рынке, возможных животных-посредников, нарушения правил безопасности в биологических лабораториях. Эти исследования еще только должны быть проведены. И до тех пор, пока они не будут проведены, до тех пор, пока унас не будет этих данных, мы не сможем дать четкого ответа на вопрос о том, как началась эта пандемия".

ВОЗ призывает китайских ученых к сотрудничеству

Ранее ВОЗ попросила китайских ученых предоставить данные, которые могут пролить свет на происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, пояснив, что речь идет именно об информации, ранее направленной Китаем в международную систему геномониторинга GISAID, а затем удаленной.

"В минувшее воскресенье ВОЗ была проинформирована о данных, опубликованных в конце января в базе данных геномов вирусов GISAID и недавно снова удаленных, - сказал он, пояснив, что речь идет об информации китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, касающейся образцов, взятых на рынке "Хуанань" в Ухани в 2020 году. - Как только мы узнали об этих данных, мы установили контакт с китайским центром по контролю и профилактике заболеваний и призвали поделиться этими сведениями с ВОЗ и международным научным сообществом, чтобы они могли быть проанализированы".

1 марта директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей заявил в интервью одному из американских телеканалов, что его ведомство считает утечку из лаборатории в Ухани наиболее вероятной причиной начала пандемии. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что Китай поддерживает объективное международное расследование причин возникновения COVID-19 и выступает против политических манипуляций вокруг данного вопроса. По ее словам, КНР предоставила больше информации и научных сведений для расследования, чем любая другая страна, в то время как США не предоставили экспертам какой-либо значимой информации по данному вопросу.

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухани, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей кдругому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты непришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьскийрынок морепродуктов "Хуанань". Высказывались и предположения о его лабораторном происхождении.