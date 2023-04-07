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Великобритания

Плавучий барак приютит 500 просителей убежища в Великобритании

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Баржа "Бибби Стокгольм" была построена как плавучий барак и ранее использовалась для приёма мигрантов в голландскими и немецкими властями
Баржа "Бибби Стокгольм" была построена как плавучий барак и ранее использовалась для приёма мигрантов в голландскими и немецкими властями   -  Авторское право  AFP
 euronews

Великобритания объявила о планах разместить около 500 просителей убежища на барже "Бибби Стокгольм", ввиду  намерения правительства сократить расходы на содержание беженцев и пресекать попытки мигрантов вплавь пересекать Ла-Манш.

Ежегодно десятки тысяч мигрантов пытаются добраться до британских берегов на небольших лодках. Премьер-министр Риши Сунак, обещавший остановить этот поток, заявил, что использование баржи позволит сэкономить на размещении беженцев в гостиницах.

Плавучий барак будет задействован под нужды миграционных служб Великобритании не менее 18 месяцев. Он обеспечит просителей убежища базовым проживанием, медицинским обслуживанием, едой и круглосуточной охраной.

Ранее судно уже использовалось Нидерландами и Германией для размещения просителей убежища.

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