Плавучий барак приютит 500 просителей убежища в Великобритании

euronews

Великобритания объявила о планах разместить около 500 просителей убежища на барже "Бибби Стокгольм", ввиду намерения правительства сократить расходы на содержание беженцев и пресекать попытки мигрантов вплавь пересекать Ла-Манш.

Ежегодно десятки тысяч мигрантов пытаются добраться до британских берегов на небольших лодках. Премьер-министр Риши Сунак, обещавший остановить этот поток, заявил, что использование баржи позволит сэкономить на размещении беженцев в гостиницах.

Плавучий барак будет задействован под нужды миграционных служб Великобритании не менее 18 месяцев. Он обеспечит просителей убежища базовым проживанием, медицинским обслуживанием, едой и круглосуточной охраной.

Ранее судно уже использовалось Нидерландами и Германией для размещения просителей убежища.