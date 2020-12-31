Тысячи людей спешат пересечь Ла-Манш по старым правилам

Последнее путешествие по старым правилам. За несколько часов до окончания переходного периода после "Брексита" грузовики и пассажиры спешат пересечь Ла-Манш во избежание грядущих бюрократических проволочек. Вступающие в силу 1 января изменения коснуться более чем 500 млн жителей 27 стран-членов ЕС и покидающих союз британцев. Уже с 1 января они смогут совершить поездку только при наличии паспорта, срок действия которого истекает не ранее чем через полгода. Впервые за десятилетия их ждут и таможенные проверки, а значит - очереди и задержки на границах.

Чтобы приспособиться к новым правилам и избежать хаоса, оператор евротоннеля Getlink инвестировал 47 млн евро в развитие дополнительной инфраструктуры.

В то же время стороны поздравляют друг друга с заключенной под Рождество сделкой: ведь возврата к тарифам и жестким взаимным ограничениям удалось избежать.