В Великобритании разгораются споры вокруг законопроекта британского правительства об иммиграции. Он предусматривает запрет тем, кто прибывает на остров через Ла-Манш на небольших лодках, подавать прошения о предоставлении убежища.

Как утверждает министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман, это "не нарушает закон":

"Мы не нарушаем закон. И ни один представитель правительства не утверждал обратного. Мы ясно дали понять, что нашему мнению, мы соблюдаем все международные обязательства. Нам чрезвычайно нужны сострадательные, но неотложные справедливые меры, потому что сегодня люди умирают, пытаясь попасть сюда. Но они нарушают наши закон, и злоупотребляют гостеприимством британского народа".

Верховный комиссар ООН по делам беженцев через "Твиттер" осудил британский закон, заявив, что в случае его принятия он "будет равносилен запрету на предоставление убежища" и станет "явным нарушением Конвенции ООН о статусе беженцев".

Согласно планам, обнародованным во вторник премьером Великобритании Риши Сунаком, "нелегальные" иммигранты, прибывающие в Великобританию на небольших лодках, не будут иметь возможности просить убежища и будут арестованы и депортированы "в течение нескольких недель либо в свою собственную страну, если она безопасна, либо в безопасную третью страну, такую как Руанда".