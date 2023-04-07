А отказался ли Макрон от президентской пенсии, как обещал?

В четверг началась 11-я серия забастовок по всей Франции против плана пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Протесты происходят на фоне тупика в дискуссиях между профсоюзами и правительством.

И сторонники Макрона поспешили защитить французского лидера.

Недавно Стефан Вожетта, депутат парламента от французских граждан, проживающих за границей, и член партии Макрона "Возрождение", разместил в Твиттере коллаж, опубликованный во французском деловом журнале Capital.

На иллюстрации сравниваются пенсии трех последних президентов Франции: Эммануэля Макрона, Франсуа Олланда и Николя Саркози.

Саркози, который был главой государства с 2007 по 2012 год, получает 11 400 евро нетто в месяц. Франсуа Олланд, президент в 2012-2017 годах, получает 15 000 евро в месяц после уплаты налогов.

Но журнал объясняет, что Макрон заранее отказался от президентской пенсии и что он не занимал никаких других политических мандатов.

Но правда ли это? Не совсем.

Что правда, так это то, что в 2019 году Макрон хотел реформировать пенсионный план в сторону балльной системы. Его окружение сообщило французской газете Le Parisien, что глава государства откажется от своей очень щедрой президентской пенсии.

Бывшие президенты Франции получают примерно 5.200 евро чистой пенсии в месяц.

Кроме того, им гарантируется жилье, оплачиваются их путевые расходы, а также охрана и административные команды.

И нет требования по минимальному возрасту, как в случае с другими французскими служащими. Напомним, что Макрон хочет повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет, но в это время полный размер пенсии еще не наступает. Большинство французов получают полную ставку в 67 лет.

А большинство экс-президентов получают более 5200 евро в месяц, потому что к этой сумме добавляются все заработанные пенсии за другие оплачиваемые политические должности.

Так, например, если до того, как стать главой государства, они также были членом парламента, а до этого - мэром, то пенсии за эти два мандата также добавляются, что объясняет, почему у предыдущих президентов Олланда и Саркози пенсия выше.

Проблема в том, что спустя более 3 лет после обещания Макрона избавиться от специальной президентской пенсии, ничего конкретного сделано не было.

Французская деловая газета L'Opinion напоминает, что ни одна мера в новом плане пенсионной реформы не упоминает пенсионную систему главы государства.

Таким образом, обещание Макрона отказаться от президентской пенсии остается пока только обещанием.