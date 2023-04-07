Республиканцы выгнали двух демократов из парламента штата Теннесси

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Двое членов законодательного собрания штата Теннесси от демпартии были изгнаны республиканским большинством из здания местного парламента за их позицию в отношении контроля за оружием. Демократы Джастин Джонс и Джастин Пирсон приняли участие в акции протеста после очередного массового убийства в школе Нэшвилла на прошлой неделе.

Изгнание представителей из законодательного собрания - это шаг, к которому палата прибегала лишь несколько раз со времен Гражданской войны в США. Законодательные органы большинства штатов обладают таким правом, но обычно это делается в качестве наказания для обвиняемых в серьезных проступках, а не используется как оружие против политических оппонентов.

В штате Теннесси давление на законодателей со стороны населения по мерам контроля за оружием значительно усилилось после трагедии в школе "Ковенант" 27 марта 2023 г.