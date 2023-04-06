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Швеция

«К взрывам на „СП“ причастны госструктуры»

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28 сентября 2022
28 сентября 2022   -  Авторское право  AP/AP
 Euronews

За взрывами на газопроводах «Северный поток» может стоять — прямо или косвенно — государственная структура: к такому выводу пришла шведская прокуратура. Следователи не приводят подробностей и подчёркивают, что это наиболее вероятный сценарий, но не единственно возможный.

В Швеции заявили, что определили тип взрывчатки, которой были повреждены трубы, и это исключило сразу множество подозреваемых сторон. В то же время глубина — около 80 метров — на которой произошли взрывы в шведских водах сильно осложняет ведение расследования.

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