США - Тайвань: встреча, которая разозлила Пекин

Euronews

Республиканец Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей Конгресса США, встретился в среду с президентом Тайваня Цай Инвэнь во время ее остановки в Калифорнии.

Встреча состоялась, несмотря на неоднократные угрозы принятия ответных мер со стороны Пекина. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь подчеркнула, что такой контакт серьезно навредит суверенитету Китая. Глава американской дипломатии Энтони Блинкен попросил Пекин не использовать эту встречу для действий, которые могли бы усилить напряженность на Тайване.

Китай претендует на суверенитет над Тайванем. Что касается Соединенных Штатов, то они давно сохраняют "стратегическую двусмысленность" в этом вопросе. Они пытаются отговорить Китай от вторжения на остров и в то же время стараются не дать тайваньским лидерам спровоцировать реакцию Пекина провозглашением независимости.

В ответ на сообщение о встрече Маккарти с Инвэнь Китай приступил к патрулированию в двух районах Тайваньского пролив, как следует из сообщения Китайского управлении по безопасности на море провинции Фуцзянь.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года Нэнси Пелоси, занимавшей в то время пост спикера палаты представителей США. Китай осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку со стороны США сепаратизма острова, и провел масштабные военные учения.